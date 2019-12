Motociclista bate em porta aberta de veículo estacionado irregularmente na Avenida Duque de Caxias

O condutor de uma moto colidiu com a porta de um carro parado irregularmente em uma das faixas da Avenida Duque de Caxias, nesta segunda-feira (2), no Centro de Fortaleza. O motociclista sofreu um ferimento na perna.

A avenida permaneceu parcialmente bloqueada por cerca de uma hora para atendimento da vítima. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) estiveram no local.

De acordo com a AMC, o motorista do veículo parou no sinal e abriu a porta no cruzamento das Avenidas Duque de Caxias e Imperador. A esposa do motociclista, que preferiu não se identificar, afirmou que o carro não estava com o pisca alerta ligado. Disse ainda que, o motorista relatou que havia parado para conferir se o pneu traseiro estava furado.

A vítima foi socorrida por uma ambulância do Samu e foi levada ao Instituto Doutor José Frota (IJF), no centro.