Moto romaria reúne mais de 30 mil fiéis de São Francisco em trajeto de Fortaleza a Canindé

A maior Moto Romaria do Ceará acontece na manhã desde domingo (15). Com 30 mil participantes, o cortejo religioso em homenagem a São Francisco das Chagas partiu às 8h da Avenida Mister Hull, em Fortaleza, e segue pela BR-020 com destino a Canindé.

Por ser um evento de grande proporção, o organizador, o engenheiro mecânico Edson Maia, pede que os moto-romeiros respeitem a velocidade regrada pela Polícia Rodoviária Federal e "evitem custurar ou levantar a dianteira", alerta.

Durante o percurso de 100 km de Fortaleza a Canindé, a BR-020 segue com sentido único entre as duas cidades. Por todo o trajeto os moto-romeiros contam com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (SAMU) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE). A chegada a Canindé está prevista para as 12h.

Como parte da programação, os motociclistas e acompanhantes serão recebidos na Praça dos Romeiros pela prefeita da cidade, Rozário Ximenes, e pelo pároco reitor do santuário franciscano, frei Marconi Lins, de quem receberão a bênção, assim como suas motocicletas e capacetes.

Na sequência, os moto-romeiros vistam a Basílica e a Casa dos Milagres, marcando a pré-abertura dos festejos de São Francisco, com início programado para o próximo dia 24.