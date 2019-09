Uma moto pegou fogo após se envolver em um acidente, e o motociclista ficou com queimaduras pelo corpo quando trafegava na CE-060, no km 8, em Maracanaú, na manhãdesta segunda-feira (23). Eliaquim de Freitas foi socorrido para uma unidade hospitalar. Populares disseram que tiraram o homem das ferragens ainda com parte do corpo em chamas.

"O carro trancou o motoqueiro, o motoqueiro derrapou na pista, bateu no caminhão e a moto incendiou. Ele não morreu carbonizado porque os populares o tiraram debaixo da moto, porque ele ficou preso nas ferragens", disse o morador Thiago Alexandre, técnico em manutenção.

Equipes da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e do Corpo de Bombeiros foram ao local para atender a ocorrência, mas os moradores ajudaram a apagar as chamas com extintor próprio.

Ainda de acordo com Thiago Alexandre, o motociclista teve queimaduras no corpo da cintura até a cabeça.