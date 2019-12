Moto atropela cavalo, e tráfego fica congestionado na Avenida Perimetral

Um motociclista bateu em um cavalo na manhã desta terça-feira (3), na Avenida Presidente Costa e Silva, conhecida como Perimetral, no Bairro José Walter, em Fortaleza. O motociclista quebrou o braço e teve arranhões nas costas. O animal ficou com a pata traseira quebrada. O trânsito ficou complicado no local.

O condutor da moto, de 30 anos, é pedreiro e se dirigia ao local de trabalho, no Bairro Passaré. Ele afirma não viu o cavalo, que teria saído rapidamente de um matagal, e acabou colidindo com a lateral do animal.

Até às 8h40 desta terça-feira, duas horas após a colisão, ele ainda estava no local aguardando por uma ambulância. A Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza foi contatada sobre demora do atendimento, mas não respondeu até a publicação desta matéria.

O cavalo foi resgatado por volta de 8h30 pela Cavalaria da Polícia Militar. O animal foi sedado, anestesiado e retirado da via. Segundo Miguel Marques, médico veterinário da Polícia Militar, uma avaliação preliminar indica que o cavalo teve uma fratura severa na pata posterior esquerda. Ele afirma que o cavalo deve ser levado para ser examinado em uma clínica.

A Autarquia Municipal de Trânsito de Cidadania (AMC) esteve no local para auxiliar o controle do tráfego, que se intensificou pela demora da retirada do animal e do veículo.