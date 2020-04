Mortes por coronavírus em Fortaleza predominam entre pacientes de 60 a 79 anos

Conforme avança a quantidade de mortes por Covid-19 em municípios cearenses, é possível identificar um perfil mais frequente entre os pacientes mais afetados. Somente em Fortaleza, foram contabilizados 194 óbitos pela doença até as 15h da última quarta-feira (22), de acordo com o informe semanal publicado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Destes, 111 eram pacientes do sexo masculino – 57% do total.

Em relação às faixas etárias, 44,3% tinham idades entre 60 e 79 anos, sendo, ao todo, 86 pacientes. Em seguida, predominam as mortes de pessoas com 80 anos ou mais, em 28,9% dos casos.

Ainda na Capital, os bairros da Secretaria Regional II concentram o maior número de óbitos entre seus residentes, sendo 56, até ontem. Atualmente, 79 bairros de Fortaleza já registram mortes.

Um perfil similar é observado no Ceará, de forma geral. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado ontem (22) pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), foram confirmados 240 óbitos, e, destes, 75,3% ocorreram em pessoas de 60 anos ou mais; 56,1% eram do sexo masculino.

Até então, 204 óbitos apresentavam doenças crônicas pré-existentes. Em todo o Estado, a incidência foi maior na faixa etária de 70 anos a mais para ambos os sexos, com 37,4 mortes por 100 mil para o sexo masculino, e 25,9 por 100 mil no sexo feminino.

Confirmados

O informe da Sesa aponta, ainda, que Fortaleza, Caucaia e Maracanaú são as cidades cearenses com maior incidência de casos de Covid-19 por 100 mil habitantes.

A capital cearense tem 116,9 casos da doença a cada 100 mil habitantes. Já Caucaia e Maracanaú, na Região Metropolitana, tiveram a incidência de 24,6 e 23 casos a cada 100 mil habitantes, respectivamente.

Com 205 novos registros de casos no intervalo de três horas, o Ceará alcançou a marca de 4.115 pessoas contaminadas e 239 óbitos em decorrência da Covid-19 até as 17h da quarta-feira (22). O boletim epidemiológico anterior, das 14h, apontava 3.910 confirmações e 233 mortes.

Conforme o balanço, o número de municípios com registros da doença subiu de 104 para 110. Os dados atualizados constam na plataforma IntegraSUS, da Secretaria Estadual da Saúde.