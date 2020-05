Mortes em rodovias estaduais diminuem 25% em abril; acidentes reduzem 67,%, diz PM

O número de acidentes nas rodovias estaduais teve uma redução de 67,7% em abril, na comparação com o mesmo mês em 2019, de acordo com dados divulgados pela Polícia Militar nesta segunda-feira (4). O número de mortes também reduziu no período, caindo de 24 para 18 no período, uma diminuição de 25%.

Em abril de 2020, 85 acidentes foram contabilizados. No ano anterior, foram 263 ocorrências atendidas pelas equipes das forças de segurança do Estado. A quantidade de pessoas feridas em acidentes caiu de 150 em 2019 para 61 em abril de 2020, uma redução de 59,3%.

“É uma redução considerável. Quase 70% acidentes a menos e também números menores de feridos e de vítimas fatais. Tudo isso por causa de uma fiscalização em cima dos dados estatísticos. O território foi mapeado, e montamos ações nos locais mais críticos com o objetivo de garantir a segurança do cidadão cearense que circula pelas rodovias estaduais”, explicou o tenente Henrique Lopes.

O Departamento Estadual de Trânsito no Ceará (Detran) afirmou que no atual momento de pandemia do coronavírus trabalha com a conscientização das pessoas para os cuidados com higiene, respeito ao isolamento social e a dispersão em multidões.

Igor Ponte, superintendente do Detran, alertou para a superlotação dos leitos de hospital. “Uma vez que cada vítima de acidente de trânsito ocupa um leito no sistema de saúde que poderia ser destinado a quem apresenta sintomas mais graves da Covid-19 ou, em situações piores, pode não conseguir atendimento se o sistema estiver com a sua capacidade esgotada. Por isso, cada vez mais, precisamos de atenção e cuidado no trânsito.”