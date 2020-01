Morre José do Carmo Gondim, presidente da Etufor e ex-vereador de Fortaleza

José do Carmo Gondim, presidente da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) e ex-vereador de Fortaleza, faleceu na manhã desta sexta-feira (3). As causas da morte não foram informadas.

Segundo a Etufor, Gondim estava afastado do cargo há 3 meses por problemas de saúde.

Em nota, o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, lamentou a morte de José do Carmo. "É com muito pesar que registro o falecimento do nosso amigo e homem público, com uma vastíssima folha de serviços prestados à nossa cidade de Fortaleza. Vai ficar uma lacuna na vida pública, na cena política de Fortaleza. Quero me associar a este sentimento de perda."

Trajetória

Formado em engenharia mecânica, José do Carmo iniciou sua vida profissional na Rede Ferroviária Federal (RFFSA). Foi eleito vereador de Fortaleza em 2004, 2008 e 2012 e chegou a exercer o cargo de vice-presidente da Câmara Municipal de Fortaleza por dez anos.

Gondim foi professor de engenharia civil, mecânica e elétrica na Universidade de Fortaleza. Atuou ainda como oficial de gabinete do Ministro dos Transportes e como superintendente da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).