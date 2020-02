Morre em Fortaleza o apresentador de TV Tadeu Nascimento

O radialista e apresentador de TV Tadeu Nascimento morreu, na manhã desta segunda-feira (17), em Fortaleza. Tadeu teve um Acidente Vascular Cerebral (AVC) enquanto dirigia, em novembro de 2019. Ele estava internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), do Hospital Instituto Doutor José Frota, no Centro de Fortaleza. A informação da morte do apresentador foi confirmada pelo hospital.

De acordo com uma amiga do apresentador, Tadeu faleceu por volta das 5h20, após quase três meses de internação. Segundo ela, além de complicações em decorrência do AVC, Tadeu ainda teria contraído uma bactéria. Ele não vinha respondendo bem ao tratamento e seu quadro de saúde piorou, aos poucos.

Tadeu Nascimento esteve à frente de programas como Barra Pesada, na TV Jangadeiro, e o Rota 22, na TV Diário. Ele apresentava um telejornal na TV Metrópole, em Caucaia. Tadeu Nascimento deixa sete filhos.

Acidente

Segundo a Guarda Municipal de Fortaleza, primeira equipe a chegar ao local do acidente, Tadeu Nascimento dirigia, sozinho, por volta das 8h20 na Avenida Costa e Silva, sentido Bairro José Walter/Messejana, quando bateu na traseira de uma carreta estacionada. Com o impacto, ele perdeu o controle do veículo, que ainda colidiu na lateral de um ônibus.