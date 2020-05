Morre a delegada Ivana Timbó, aos 62 anos

A delegada aposentada Ivana Maria Timbó, de 62 anos, morreu na noite desta segunda-feira (25), em Fortaleza. A causa da morte não foi divulgada. O falecimento foi confirmado por familiares e pela Associação dos Delegados de Polícia Civil do Ceará (Adepol).

Com atuação como delegada por mais de 30 anos, Ivana Timbó esteve à frente das delegacias de Defesa da Mulher, da Infância e Adolescência e, por último, na Delegacia de Combate a Exploração da Criança e do Adolescente (Dececa).

O velório será restrito a alguns familiares na funerária Ethernus e o sepultamento ocorrerá às 16 horas, no cemitério Parque da Paz em Fortaleza.

Nota de pesar da Polícia Civil

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) lamentou, por meio de nota, o falecimento da delegada Ivana Maria Timbó Pinto. O órgão reconheceu e agradeceu os relevantes serviços prestados nestes mais de 37 anos de trabalho em prol da instituição e da sociedade cearense. A Polícia Civil afirmou que a delegada Ivana Timbó se destacou no combate à exploração de crianças e adolescentes.

A Polícia Civil destacou que Ivana Timbó trabalhou na PCCE durante 37 anos e 7 meses. A delegada prestou serviços nas assessorias Administrativa e Jurídica da Superintendência da PCCE, no 1º, 3º e 22° Distritos Policiais e nas delegacias especializadas de Acidentes e Veículos, da Família e do Menor, de Defesa da Mulher (DDM), da Criança e do Adolescente (DCA) e na Delegacia de Combate à Exploração da Criança e Adolescente (Dceca), onde desenvolveu um trabalho de excelência durante 12 anos.

Ainda segundo a Polícia Civil, Ivana recebeu nove elogios em sua ficha funcional referentes ao trabalho desenvolvido em seu tempo de serviço.