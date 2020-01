Moradores reclamam de falta de energia elétrica em 4 municípios

Moradores de Maracanaú, Aquiraz e alguns bairros de Fortaleza (como José Bonifácio e Conjunto José Walter) entraram em contato, via WhatsApp do Sistema Verdes Mares na manhã desta quarta-feira, 1, para relatar falta de energia elétrica desde o início do dia de hoje.

Porém, o problema maior parece estar localizado na cidade de Itaitinga. Desde ontem, quando a subestação Jabuti, naquele município, foi desligada temporariamente para reparos. Os moradores da cidade localizada na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) ficaram sem energia elétrica desde então.

No bairro Barrocão, em Itaitinga, comerciantes levaram o freezer para fora do mercadinho para tentar vender as carnes em promoção para não perder todo o dinheiro investido. Afinal, sem energia elétrica não haveria como manter a qualidade do produto. "Nesse calorzão precisamos do ventilador e não podemos usar", afirmou da rua 9. Sobre o motivo ter sido a explosão na subestação, Francisca Rosária, auxiliar a de cozinha questiona. "Não acho que seja só pela explosão, não. Passou a semana toda faltando energia nas outras ruas", encerrou Rosária sem saber como vai ser o dia sem energia elétrica e sem celulares desligados.

Os moradores já ligaram para a Enel que promete que o serviço será normalizado ainda hoje.

Já a Enel informa que a falta de energia é decorrente de uma falha na subestação da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf), que não é de responsabilidade da distribuidora e que fornece energia para nove subestações da Enel, afetou o fornecimento de energia para clientes de Fortaleza e da Região Metropolitana por volta das 8h30 desta quarta-feira (1). A companhia esclarece que a energia foi restabelecida gradativamente e todos os clientes tiveram o fornecimento normalizado até as 11h.