Moradores em situação de rua participam de missa e jantar natalino

Dependente químico, Alexandre Almeida, 44, rompeu com a família há cinco anos. Desde então, o “coração vive apertado”. Lidar com o sintoma físico da saudade de casa “machuca” de forma ainda mais intensa quando chega o Natal. Na noite desta terça-feira (24), porém, ele recebeu um afago para amenizar as dores da alma.

Após experimentar os dissabores de cear nas vias do Centro da Capital na companhia de outros moradores em igual condição, ele participou pela primeira vez do “Natal de Rua” da Casa São Francisco, da Comunidade Católica Shalom.

“Esse momento nos dá uma nova esperança de que tem realmente alguém olhando pra gente sem julgar nossos vícios e nossos defeitos”, considera Alexandre.

A programação, realizada na Rua Floriano Peixoto, contou com celebração eucarística presidida pelo Bispo Auxiliar de Fortaleza Dom Rosalvo, além de jantar natalino para pessoas em situação de abandono.

Envolvimento

De acordo com a assistente social da Casa São Francisco, Alana Barbosa, a estrutura do “Natal de Rua” foi montada pelos próprios moradores, desde o presépio com Jesus, Maria e José ao palco onde aconteceu a missa. “Eles se envolvem muito, percebem que a missa é para eles que são os nossos grandes convidados”, comenta.

Para Alexandre, que perdeu o contato com os irmãos desde que saiu de casa, os últimos natais em que passou na rua, foram cercados de solidão. “É muito triste, principalmente por conta do vínculo que não existe mais com a minha família, infelizmente”, lamenta.

Mesmo não sendo religioso assíduo, Alexandre pondera que a missa representa uma aproximação com o menino Jesus e renova os desejos para o futuro. “Eu espero daqui pra frente me ver livre das drogas, renascer para ser feliz”.