Moradores do Bairro Parangaba recebem serviços e entretenimento na Caravana da TV Diário

A Caravana da TV Diário esteve na manhã deste sábado (7), na Praça da Igreja Matriz Bom Jesus dos Aflitos, na Parangaba, com serviços de cidadania, atendimento à saúde e entretenimento à população do Bairro. O evento conta o patrocínio da Assembleia Legislativa do Ceará, com apoio do Governo do Estado do Ceará e da Prefeitura de Fortaleza.

Os serviços de aferição de pressão e o teste de glicemia, realizados pelo pessoal do Nami da Universidade de Fortaleza, além dos testes rápidos para o rastreamento do glaucoma e corte de cabelo, foram bastante concorridos.

O corte de cabelo atendeu a adultos e crianças Foto: Camila Marcelo

Na ocasião, a população participou do sorteio de dez consultas em consultórios particulares com direito a confecção de óculos (lentes, armação e montagem). Já Associação Brasileira de Acupuntura (ABA) realizou vivências com a Hipnoterapia e explicou os benefícios da prática da terapia com a hipnose.

O núcleo de atendimento jurídico formado pelo escritório de Práticas Jurídicas da Universidade de Fortaleza e o atendimento em Ouvidoria e Acesso à informações com a Controladoria e Ouvidoria do Estado também prestou serviço gratuito a população.

NO teste rápido para rastreamento do glaucoma, foram incluídos os exames o do fundo e da pressão do olho Foto: Camila Marcelo

Para animar o público, o apresentador da TV Diário Silvino Neves comandou atração musical com seus convidados e o professor Netinho ministrou aulão de dança. Ainda no entretenimento, muita gente parou para fazer fotos com a Turminha da TV Diário. A criançada se divertiu muito no pula-pula, com apresentação de peças, teatro de bonecos e distribuição gratuita de pipoca e picolé.

A criançada se divertiu com apresentação de peças, teatro de boneco Foto: Camila Marcelo

Quem perdeu a manhã de serviços e entretenimento realizada neste sábado (7), no Bairro Parangaba, terá mais duas oportunidades ainda esse ano. A próxima Caravana da TV Diário acontecerá no próximo sábado (14) de dezembro, das 9h às 12h, na Praça da UV4 2 etapa do Conjunto Ceará. Para fechar o calendário do ano, no sábado 21 de dezembro, a Caravana da TV Diário estará também de 9h às 12h, na praça Paulo Benevides, em Messejana.