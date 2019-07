Moradores de prédio na Maraponga pedem R$ 2 mi de indenização após demolição

Moradores do prédio na Maraponga pedem indenização estimada em R$ 2 milhões por conta dos danos morais e materiais em decorrência da demolição do edifício. Solicitada por meio de uma ação coletiva, os advogados que representam cerca de oito famílias protocolaram o pedido nesta quarta-feira (27).

Entre as 14 pessoas que fazem parte do processo judicial, o analista Neto Barbosa vê a indenização como forma de reparo dos prejuízos da demolição, já que não conseguiu recuperar nenhum pertence, e espera que a Justiça seja rápida para determinar o destino dos moradores. “No caso dos bens da gente, o que foi recuperado foram dois travesseiros, uma rede e um botijão de gás”, lembra.

Para realizar o levantamento, o advogado Túlio Vilanova, explicou que os moradores elaboraram uma relação do que foi perdido utilizando notas fiscais e extratos de cartão de crédito. "Com relação aos danos morais, a gente sugere ao juiz que, se os réus forem condenados, (seja aplicado) um valor de três vezes ao do dano material" contou o advogado.

Conciliação

Túlio disse que pode ser realizada uma reunião de conciliação, entre os moradores e os proprietários do prédio. “Após a gente dar entrada, o juiz vai analisar essa petição e o próximo passo é convidar os réus para que eles possam apresentar a sua defesa”, conclui.

O advogado Gerônimo Abreu, que acompanha o caso para a defesa dos proprietários do edifício, aguarda notificação sobre o pedido de indenização. Gerônimo informou, ainda, que cerca de oito famílias que residiam no prédio já estabeleceram acordo direto com os donos.