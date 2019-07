Moradores de conjunto habitacional em Pacatuba terão nova linha de ônibus para o Bairro José Walter

Moradores do Conjunto Residencial Orgulho do Ceará, em Pacatuba, terão uma nova de linha de ônibus que vai interligar a comunidade ao Bairro José Walter, em Fortaleza, a partir da próxima quarta-feira (17).

A linha 678 – Cj. José Walter/Orgulho do Cearáo vai operar, de 5h30 às 21h, com a cobrança de tarifa reduzida (R$ 2,00 inteira e R$ 1,00 meia), circulando nos dias úteis e sábados com dois veículos em intervalo de 18 minutos e aos domingos com um veículo, em intervalo de 36 minutos.

Na segunda e terça-feira (15 e 16 de julho), a Etufor vai realizar o atendimento aos usuários em sua unidade móvel dentro do conjunto habitacional, localizado na Avenida Beto Ribeiro, 218, Bairro Nova Pacatuba. A ação vai facilitar o acesso aos cartões de transporte (Bilhete único, carteira de estudante, Bilhetinho e cartão do idoso.

Bilhete Único

Fazendo uso do Bilhete Único (BU), os usuários podem realizar a integração temporal gratuita por duas horas em qualquer localidade da capital cearense e também contar com o serviço de complementação tarifária, por meio da qual, os passageiros que usam o Bilhete Único para fazer viagens na linha e desejarem realizar a integração com outra linha comum vão pagar somente a diferença para a tarifa da linha seguinte, que tiver o preço maior.