Moradores de Caucaia tentam salvar móveis e limpar ruas em meio a alagamento após chuvas

Durante as chuvas da madrugada deste domingo (28), ruas e casas ficaram alagadas em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza. A manhã foi de limpeza em ruas e casas dos conjuntos São Miguel e Picuí e no bairro Nova Metrópole. A Prefeitura de Caucaia informou que está enviando equipes para avaliar os prejuízos.

Em uma das casas, o morador quebrou o batente da porta para a água escoar na manhã.

"A água invadiu muito rápido. 'Atrepamos' o que conseguimos nas cadeiras e mesas, mas subiu muito rápido. Acho que foi mais ou menos 3 mil reais de prejuízo" disse a moradora Kelly Pereira, do bairro Nova Metrópole.

Moradores passam a manhã tentando limpar as residências e contabilizam prejuízo. Foto: Marina Alves

Kelly passou a manhã tentando tirar a lama dentro de casa e abriu um pequeno buraco no batente abaixo da porta da frente para que a água escoasse da sala.

Em nota, a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Caucaia (Compdec) informou que vai enviar equipes para os locais das ocorrências para avaliar danos e definir quais medidas serão adotadas.

A autônoma Cleonice Garcia perdeu parte dos móveis da casa. Colocou roupas dentro de caixas, em cima de cadeiras, mas não foi possível salvar muitos objetos.

Ainda segundo os moradores, essa já é a segunda vez que a chuva chegou a invadir as residências. "Toda vida que chove é desse jeito. Todo mundo na luta para salvar algum pertence e pedir a Deus para que tomem alguma providência", acrescentou uma moradora que não quis se identificar.

Galinhas estão há 11 horas em cima da árvora Marina Alves/Sistema Verdes Mares

Bichos

As galinhas criadas por um morador fugiram do alagamento se abrigando em uma árvore do quintal de onde não saem desde 1 hora da madrugada. O dono, Erandir, disse que já perdeu oito galinhas em um forte chuva neste ano no bairro Nova Metrópole. Em outra casa, seis filhotes de porcos que estavam no quintal morreram afogados nesta madrugada e os demais foram alojados dentro de casa até a água baixar.