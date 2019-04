Moradores ateiam fogo em pneus e bloqueiam Anel Viário durante protesto em Maracanaú

Moradores do Conjunto Habitacional Orgulho do Ceará 2 atearam fogo em pneus e bloquearam a Anel Viário na Pajuçara, em Maracanaú, na manhã desta sexta-feira (12). O protesto, segundo os manifestantes, tinha o objetivo de chamar a atenção das autoridades e pedir por melhorias no entorno do residencial. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois sentidos do km 423 da BR-020 foram interditados.

Contudo, por volta das 8h15, o bloqueio foi desfeito. No local, não havia nenhuma sugestão de desvio para os condutores, segundo a PRF. Com isso, formou-se no trecho um congestionamento de aproximadamente dois quilômetros em cada sentido da via. O órgão informou ainda que cerca de 120 moradores com faixas e cartazes nas mãos participaram no protesto.

"Nós estamos pedindo por melhorias para nós moradores. Aqui não tem estrutura nenhuma, não tem posto de sáude perto, não tem transporte público, não tem escola" disse uma moradora que não quis se identificar.