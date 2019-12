O descarte irregular de um fusca no Vila do Mar, na Barra do Ceará, na manhã deste domingo (8), gerou revolta de moradores que acompanham a poluição do local. A Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) deve visitar o trecho próximo a Av. Doutor Theberge nesta segunda-feira (10) para avaliar a situação.

Quem flagrou o descarte foi a vendedora Albaniza Araújo, 42, que mora na região há pelo menos 20 anos e pela primeira vez acompanhou um descarte no local. “Eu tava aqui na praia e um pescador falou que estavam desovando carros velhos aqui. Eu comecei a gravar um vídeo. Eles imediatamente jogaram o carro e o reboque saiu rápido”, conta.

Notificação

Por nota, a AMC orienta que quando veículos são abandonados em via pública, o procedimento é notificar o proprietário. Caso ele não faça a retirada, a própria Autarquia se responsabiliza pelo reboque.

Albaniza reforça a importância de registrar as irregularidades. “A praia é tão bonita e eles tão começando a jogar carro. É melhor a gente denúnciar para não acrescentar o número de carros velhos aqui, que é um ambiente de lazer para a população”, conclui.