Montagem de passarela para pedestres interdita trecho da BR-222, em Caucaia

O trecho que fica no Km 10 da BR-222, em Caucaia, ficará interditado totalmente de 7 às 12h do próximo domingo (11) para a montagem de uma passarela de pedestres.

Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), a passarela vai garantir a travessia segura de pedestres e ciclistas entre os Bairros Nova Metrópole e Conjunto Metropolitano, que ficam às margens da rodovia.

Desvios

Motoristas deverão ficar atentos aos desvios no trânsito Foto: Divulgação/Dnit

Os condutores deverão ficar atentos aos desvios no trecho interditado. O tráfego será direcionado para o antigo traçado da BR-222, desviando pelo acesso leste no Km 6 até acesso oeste no km 21 em ambos os sentidos, além da alternativa de rota pela BR-020 no Anel Viário sentido Avenida Osório de Paiva.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) vão contar com o apoio da Autarquia Municipal de Trânsito de Caucaia (AMT) para orientar os motoristas quanto aos desvios, uma vez que haverá o fechamento nos dois sentidos das pistas da rodovia federal, nos trechos entre o Km 6 e o Km 11,4.

O Dnit informa ainda que a programação poderá ser alterada dependendo das condições adversas de clima ou técnicas que venham a ocorrer no dia da operação.