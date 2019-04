Missas encerram a Semana Santa no Domingo Páscoa (21) em Fortaleza

Considerado um dos dias mais importantes para o catolicismo, o Domingo de Páscoa (21) encerra a Semana Santa e exalta a vida, amor e misericórdia através de solenidades em homenagem à ressureição de Jesus Cristo. Em Fortaleza, missas serão celebradas em diferentes igrejas.

Na Paróquia São José, da Catedral Metropolitana de Fortaleza, no Centro, a programação tem início às 10h, com uma missa, e outra mais tarde, às 12h. A Missa Solene da Ressurreição acontece às 18h30, presidida por Dom José Antonio, arcebispo de Fortaleza. A Procissão do Senhor Ressuscitado ocorre em seguida, encerrando as celebrações do Domingo de Páscoa.

Já no Santuário de Nossa Senhora de Fátima, serão celebradas missas às 7h, 9h e 12h. A Festa da Misericórdia começa às 14h, encerrando às 17h com a Santa Missa.

A programação na Paróquia Cristo Rei, na Aldeota, terá apenas missas nos horários normais: 6h30, 9h, 11h, 17h e 19h.

A missa de Páscoa acontece em dois momentos na Igreja de Santa Edwiges, no bairro Moura Brasil, às 9h30 e às 11h. Uma missa campal será celebrada às 17h30 e às 19h.

Papa

No Vaticano, a Semana Santa terá a sua conclusão com a Santa Missa de Páscoa, que está programada para as 10h (5h, no horário de Brasília), na Praça São Pedro. No final da celebração, do balcão da basílica, o Papa Francisco fará a bênção “Urbi et Orbi”, que poderá ser acompanhada através da rádio Vatican News, com comentários em português.