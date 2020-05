Missas e coroação de Nossa Senhora de Fátima serão via online neste 13 de Maio; confira horários

Nesta quarta-feira (13), fiéis irão celebrar o aniversário da última aparição de Nossa Senhora de Fátima com as igrejas de portas fechadas. Em Fortaleza, a Igreja Nossa Senhora de Fátima, localizado no bairro de Fátima, não contará com programação presencial e transmitirá as quatro missas, os terços marianos e a coroação em homenagem à santa pelo canal da Igreja de Fátima no Youtube. A TV Diário também fará uma transmissão, às 5h.

Os encontros virtuais já se tornaram parte da rotina religiosa da Igreja Católica. Os fiéis atendem a celebrações via redes sociais desde o início da quarentena na Capital, no dia 19 de março. Mas as novas recomendações do Governo, que tornam o isolamento mais rígido, modificaram também a transmissão online.

Se antes o celebrante contava com equipe de auxílio, agora as videochamadas serão realizadas apenas pelo pároco, em casa, com exceção daqueles que já residem nas paróquias. Quem fez a recomendação foi Dom José Antônio, arcebispo de Fortaleza, para evitar o agrupamento dentro das igrejas.

Seguindo a determinação da Arquidiocese, os ministros que moram no Santuário de Nossa Senhora, serão os únicos a participarem das cerimônias. “A equipe aqui estará reduzida, contamos somente com duas pessoas que já estão conosco há 56 dias. Estamos nos prevenindo, usando máscara, álcool em gel. Seguimos as orientações da saúde”, explica Padre Ivan de Souza, pároco da Igreja de Nossa Senhora de Fátima.

Apesar, das mudanças, o religioso acredita que a tradição permanece. “Será uma cerimônia simples, com pouca coisa, mas ainda assim linda. É importante lembrar que nesses momentos nós não estamos sozinhos e que isso vai passar”, reflete.

Veja os horários de transmissão:

05h - Missa (também com transmissão pela TV Diário)

11h - Terço Mariano

12h - Santa Missa

13h - Terço Mariano

14h - Santa Missa

15h - 17h - Terço Mariano

18h - Ofício de Nossa Senhora

18h30 - Santa Missa

20h - Coroação de Nossa Senhora