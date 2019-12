Missa e entrega de presentes marcam encerramento do projeto Natal Alegria na Praça, em Fortaleza

Uma Missa de preparação abriu o evento Natal Alegria na Praça, na noite desta sexta-feira (20), na Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz, no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza. As atividades especiais de encerramento do projeto incluíram ainda tendas temáticas, feirinha e a entrega de presentes do programa de cartinhas "Meu Querido Papai Noel".

O padre Raimundo Neto, da Paróquia de São Vicente de Paulo, foi o responsável pela Missa de preparação do Natal. Ao fim da celebração, 17 crianças que tiveram suas cartinhas selecionadas no programa receberam os presentes solicitados em suas histórias.

Crianças que escreveram as cartinhas são presenteadas pelo Papai Noel Foto: Camila Lima

Em um discurso, no fim da celebração, o presidente do Conselho de Administração do Grupo Edson Queiroz, Igor Queiroz Barroso, trouxe uma mensagem de reflexão e agradecimento a todos os presentes, com votos de um Natal e um Ano Novo muito abençoados. "2020 vem aí, somos convidados a renovar algo em nós. Que tenhamos a consciência de que a nossa família será melhor se você for melhor. Que o seu trabalho será próspero se você for melhor. Esse coração que pulsa forte será renovado se seu coração for melhor. Por tudo isso, de coração, nós do Sistema Verdes Mares e do nosso Grupo Edson Queiroz desejamos que neste Natal e no ano que está chegando todos tenham muita saúde. Também oro para que nunca nos falte força para trabalhar e que todos que estão aqui continuem por muitos anos prezando pela amizade e pelo amor ao próximo. Feliz Natal e um 2020 abençoado a todos, muito obrigado", finalizou.

A festa foi encerrada com uma banda que tocou as tradicionais músicas natalinas, emocionando a todos os presentes.

Projeto

Esta é a quarta edição do Natal Alegria na Praça. Neste ano, o projeto teve início no dia 6 de dezembro, com coral e apresentações natalinas na Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz. No dia 13, mais uma noite da programação ocorreu no mesmo espaço. Já nos dias 17, 18 e 19 de dezembro, o Natal Alegria na Praça aconteceu em três bairros de Fortaleza: dia 17 na Praça Governador César Cals, no bairro João XXIII; dia 18 na Praça Barão de Aquiraz, no Bairro Messejana; e ontem (19), na Praça do Conjunto Polar, no Bairro Vila Velha, com apresentação de corais, musicais natalinos, espaço do Papai Noel e tendas temáticas.

O Natal Alegria na Praça é uma realização do Sistema Verdes Mares, com patrocínio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e apoio do Governo do Estado do Ceará, da Prefeitura de Fortaleza e Nacional Gás.