Ministério Público do Ceará seleciona novos estagiários

O Ministério Público do Ceará (MPCE) está com vagas abertas para formação de cadastro de reservas de novos estagiários. As incrições tiveram início nesta terça-feira (10) e segue até o dia 10 de abril.

Há vagas disponíveis para universitários dos cursos de administração, arquitetura, biblioteconomia, ciências contábeis, desenvolvimento de sistemas, direito, jornalismo, infraestrutura e tecnologia da informação, psicologia e serviço social. A bolsa recebida pelos graduandos é de R$ 937, com o acréscimo de R$ 140,80 de auxílio-transporte, com carga horária de 25 horas semanais.

As colocações dos graduandos de direito serão distribuídas entre vagas na capital e em cidades do interior. Dessa forma, o candidato pode escolher de uma a três lotações no momento da inscrição. Todos os outros cursos, por sua vez, têm vagas exclusivamente para Fortaleza. Do total, 30% das vagas são destinadas a negros e pardos, enquanto outros 10% são para pessoas com deficiência.

A prova deve aconteceu no dia 24 de abril. O teste contará com duas questões dissertativas e uma redação, e terá a duração de 2h30.

O processo seletivo é válido por um ano, desde a data de homologação do resultado, podendo ser prorrogado por mais um ano. A organização é feita pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL).