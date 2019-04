Ministério foca em vacinação contra sarampo; Ceará é referência em imunização

Em alusão ao Dia Mundial da Saúde, comemorado internacionalmente em 7 de abril, o Ministério da Saúde adotou o tema “imunização e vacinação” para elevar a atenção à prevenção contra doenças que que já estavam eliminadas no País, como o sarampo. No Ceará, há quase cinco anos não é confirmado um caso de sarampo, mas a vacinação é sempre importante.

Há dez anos consecutivos, o Estado ultrapassa a meta de vacinação (que é de 95%). O último caso no Ceará foi em 6 de julho de 2014. Apesar dos quase 5 anos sem um caso confirmado, a coordenadora de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa) informa que a vacina pode ser tomada por qualquer pessoa que busque uma unidade básica de saúde.

“A vacina contra o sarampo faz parte do calendário básico. Ela é chamada tríplice viral, é contra sarampo, caxumba e rubéola. Está prevista uma primeira dose para crianças de 12 meses, e uma segunda para crianças de 15 meses. Essa segunda é tetra viral, que acrescenta a catapora”, revela Daniele, que ainda informa que pessoas de até 49 anos também estão incluídas nos grupos de vacinação.

Desde 2016, o Ceará tem demonstrado uma diminuição da quantidade atingida de vacinação, apesar de nunca ter ficado abaixo da meta. Daniele explica que esse cenário não preocupa, pois o objetivo principal continua sendo atingido.

“Para garantir uma proteção da população, que chamamos de ‘proteção de rebanho ou coletiva’, é preciso ter pelo menos 95% de cobertura. Mesmo diminuindo, é uma margem boa de segurança. Mesmo que o vírus chegue à nossa população, ele não consegue circular”, complementa a coordenadora.

“O sarampo é uma doença infecciosa aguda, de natureza viral, grave, transmitida pela fala, tosse e espirro, e extremamente contagiosa, mas que pode ser prevenida pela vacina. Pode ser contraída por pessoas de qualquer idade”, explica o Ministério da Saúde.

Os sintomas do sarampo incluem febre alta, acima de 38,5°C; dor de cabeça; manchas vermelhas, que surgem primeiro no rosto e atrás das orelhas, e, em seguida, se espalham pelo corpo; tosse; coriza; conjuntivite; e manchas brancas que aparecem na mucosa bucal conhecida como sinal de koplik, que antecede de 1 a 2 dias antes do aparecimento das manchas vermelhas, de acordo com o Ministério.