Milhares de fiéis fazem caminhada em homenagem à Nossa Senhora da Assunção

Milhares de fiéis participam, na tarde desta quinta-feira (15), da 17ª edição da Caminhada com Maria que traz como tema "Maria caminha conosco na construção da Paz". Nossa Senhora da Assunção é padroeira de Fortaleza.

Nem mesmo os 12,5 km foram obstáculo para que homens e mulheres, entre adultos, crianças e idosos, fizessem o percurso que vai da Barra do Ceará até a Catedral Metropolitana de Fortaleza, no Centro.

O trajeto teve início às 14 horas, logo após uma missa realizada no Santuário de Nossa Senhora da Assunção, no Bairro Vila Velha. Durante a caminhada, pela Avenida Leste-Oeste, os fiéis se revezavam em cânticos de adoração, agradecimentos e súplicas. Muitos se emocionavam ao agradecer pelas bençãos recebidas ao longo do ano.

Entre estes fiéis agradecidos, está a jovem Roberta Tavares, de 24 anos, que nasceu com uma má-formação óssea. Ela veio participar da caminhada pela primeira vez para render graças a Maria por ter conseguido um aparelho que a auxilia a andar. "Com o uso deste equipamento, eu sinto menos dor. Nem estaria aqui se não tivesse conseguido. Estou muito feliz com Nossa Senhora por ter me ajudado com essa graça", celebra.

A mãe de Roberta não escondia a alegria de ver a filha andando junto à multidão na caminhada. "Nós pedimos juntas essa benção. Às vezes, a gente perde a paciência, acha que demora, mas tudo é no tempo de Deus. Maria é para mim e toda minha família uma verdadeira mãe", disse.

A procissão seguiu durante toda a tarde até à Catedral Metropolitana de Fortaleza, onde às 18 horas foi celebrada a missa de coroação, que marcou o encerramento do evento.