Os cearenses terão dois feriados estaduais no mês de março, entre a terceira e a quarta semanas. A comemoração do padroeiro do Ceará, São José, ocorre no dia 19, quinta-feira, e poderá ser prolongada por alguns locais de trabalho. A Data Magna do Ceará é o segundo feriado do mês e cai no dia 25, quarta-feira, tendo sido aprovado em 2011.

>> Calendário: Lista dos Feriados em 2020 no Ceará

Neste período, conforme aditivo do Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza (Sindilojas), fica a cargo do empregador possibilitar feriado ou não. Os estabelecimentos comerciais situados em shopping centers ou condomínios também poderão optar por manter o funcionamento normal durante os feriados.

As escolas e instituições de ensino superior devem aderir ao feriado do dia 25. Dentre as instituições que incluíram o feriado no calendário acadêmica há a Universidade Federal do Ceará (UFC), o Centro Universitário Uni Ateneu e o Centro Universitário 7 de Setembro (Uni7).