Merenda escolar da rede municipal de Fortaleza será entregue em kits a partir de segunda-feira

A Prefeitura de Fortaleza anunciou, na manhã desta sexta-feira (20), que a partir da próxima segunda-feira (23) vai começar a entregar kits com merenda escolar para alunos da rede pública municipal de ensino. O órgão suspendeu na última segunda-feira (16), as aulas da rede municipal até 31 de março. Vão fazer parte da cesta básica produtos como feijão, arroz, macarrão, óleo, farinha de trigo, farinha de milho.

De acordo com a secretária Municipal de Educação, Dalila Saldanha, os gestores escolares serão os responsáveis por entrar em contato com as famílias.

"O contato com as famílias ficará sob a responsabilidade dos gestores escolares. Eles estarão recebendo a partir de segunda-feira o conjunto de kits correspondente ao número de alunos de cada escola. Os kits serão entregues em todas as unidades que os estudantes frequentam as aulas normalmente a saber: creches conveniadas, centros educação infantil, e nossas escolas municipais".

Evitar as aglomerações

Dalila garantiu que não será preciso correria, pois haverá kits para todos os alunos. "Fazemos um grande trabalho de logística. Não haverá necessidade chegar em primeiro. Essa corrida, pois haverá kits para todos", disse. "Basta ficar atento ao horário que a escola irá informar e que a família possa estar podendo cumprir com esse horário justamente para evitar as aglomerações e a espera", concluiu.

Campanha de mobilização contra coronavírus

Ainda segundo Dalila, a Secretaria Municipal de Saúde, lançou a campanha "Educação pela vida: coronavírus não!”. Com a ação, segundo Dalila, a secretaria pretende contribuir com a disseminação de informações e orientações para mais de 231 mil alunos da Rede Municipal Ensino e seus familiares, envolvendo a comunidade escolar de uma forma geral. "Pelas redes sociais através de profissionais da educação entraremos em contato com as famílias e estudantes repassando medidas preventivas", afirmou.

Veja parte das medidas adotadas pela prefeitura:

Decreto de situação de emergência em saúde em decorrência da Covid-19

Suspensão das aulas presenciais em todas as escolas da rede públicas no período de 20 a 31 de março

Proibição de eventos que reúnem público superior a 100 pessoas

Eventos esportivos em Fortaleza somente poderão ocorrer com portões fechados

Higienização com água sanitária e álcool em todas as superfícies dos transportes coletivos

Envio de ofício à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) solicitando a suspensão de voos internacionais para o Ceará

Suspensão pelo prazo de 15 dias os eventos esportivos, sociais e culturais voltados à terceira idade para evitar aglomerações

Cancelamento, por 30 dias, do gozo de férias e licença prêmio dos profissionais da área da saúde no município de Fortaleza

TRANSMISSÃO E CUIDADOS

O novo vírus é transmitido por vias respiratórias, pelo ar, e por gotículas de saliva que saem em um espirro ou tosse, por exemplo, e também podem ser transferidas por contato físico ou superfícies contaminadas.

SINTOMAS

Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. Algumas pessoas podem sentir dores no corpo, inflamação na garganta, congestionamento nasal e diarreia.

PREVENÇÃO

As pessoas devem ter cuidado com a higienização das mãos e evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.

Tire as dúvidas sobre o novo coronavírus:

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia do Covid-19, no dia 11 de março. O órgão alertou que o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.

O termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.