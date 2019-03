Mercado São Sebastião é "parada obrigatória'' antes e depois da folia em Fortaleza

Normalmente com movimento intenso aos domingos, o Mercado São Sebastião, no Centro de Fortaleza, se transformou hoje em ponto de parada de quem vai iniciar a saga dos bloquinhos de Carnaval e do folião qie foi até mais tarde na festa do último sábado (2).

Com clima tranquilo de feriado, o mercado recebia, por volta de 6h, os últimos brincantes da noite de ontem para os tradicionais caldos, paneladas e buchadas que prometem curar a ressaca.

No movimento inverso, adultos e crianças ainda se preparam para abrir o domingo de Carnaval. Normalmente a caminho do Passeio Público, fazem parada no Mercado São Sebastião para o café da manhã reforçado.

Passeio Público

Desde as 9h30 da manhã, o Carnaval das crianças abre o domingo de folia no Passeio Público. A banda Pacote de Biscoito faz a festa no local até as 12h.

A festa no polo carnavalesco se repete na manhã de segunda (4) e de terça-feira (5) com as bandas Aquarela e Pacote de Biscoito.