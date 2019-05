"Médico Família Fortaleza": programa selecionará 140 profissionais; salário chega a R$11.865

O processo seletivo do Programa Médico Família Fortaleza abrirá 140 vagas para profissionais médicos para atuação na Atenção Primária à Saúde em Fortaleza. A previsão é que o edital de seleção seja lançado nesta quinta-feira (16), e os profissionais comecem a atuar no mês de julho. Os médicos receberão uma bolsa no valor mensal de R$ 11.865, custeada pelo Tesouro Municipal de Fortaleza.

O convênio celebrado entre a Prefeitura de Fortaleza e o Governo do Estado oferece especialização para o médico na atenção primária e funciona como uma espécie de pós-graduação, com duração de 12 meses. O curso Lato Sensu será promovido pela Secretaria de Saúde do Estado, por meio da Escola de Saúde Pública, em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

A especialização busca potencializar competências de autodesenvolvimento, pensamento crítico e aprendizagem permanente para impactar na qualidade dos serviços oferecidos para a população.

Segundo o prefeito Roberto Cláudio, os médicos completarão "equipes desfalcadas" e trabalharão nos postos de saúde com maior carência e maior demanda. "Não queremos só mais médicos e mais equipes completas; a gente quer mexer com indicadores de saúde, melhorar as taxas de mortalidade infantil, materna e acompanhamento de doenças crônicas", declarou o chefe do Executivo municipal durante a assinatura do convênio do Programa, na manhã desta terça (14).