Médica rifa vestido de casamento e dinheiro será usado para projeto social no combate ao coronavírus

“Vestida de amor e solidariedade”. Esse é o tema de uma campanha virtual, lançada pela médica obstetra Ana Caroline Gondim (34), no dia 1º de maio, para rifar seu vestido de noiva. A renda obtida com a rifa será doada para o projeto social Auê do Amor, que distribui alimentos e objetos de higiene pessoal para famílias em situação de vulnerabilidade durante a pandemia do novo coronavírus em Fortaleza.

Com ponto no valor de R$ 30, pago por meio de cartão de crédito ou boleto bancário, o sorteio da rifa acontece no próximo sábado, 16.

Por atuar com gestantes e estar na linha de frente no combate à Covid-19 em um hospital público da Capital, Ana conta que se viu preocupada com a situação de crescentes casos da doença entre as pacientes, além da situação financeira das famílias. “Como atendo na saúde pública, a gente sabe que tem muitas famílias que não conseguem cumprir o isolamento porque não têm reserva de dinheiro para ficarem sem trabalhar por alguns dias”, aponta.

A partir das situações vivenciadas no trabalho, “isso me causou um incômodo e eu fiquei me perguntando como eu poderia ajudar mais. Foi quando conheci o projeto da minha amiga, o Projeto Auê. Na hora, lembrei do meu vestido de casamento, que usei apenas uma vez, em 2016, e está novinho. Então, decidi por rifá-lo”.

Rifa

Conforme Ana, toda a verba obtida com a rifa será doada para o projeto Auê. “Criamos, então, a rifa online. Vimos o melhor valor que a gente acredita ser acessível para as pessoas, tendo em vista, também, que organizar casamento requer muitos gastos e, com a crise que estamos passando, a situação é mais difícil ainda. É uma união do útil ao agradável”, considera.

Apesar do item rifado ser um vestido de noiva, Ana reforça que o objetivo da campanha é a doação ao projeto, que deve beneficiar famílias necessitadas. “Mesmo as pessoas que não são noivas, aquelas solteiras ou já casadas, podem ajudar pois o foco é a solidariedade”, ressalta.

Desde a época da faculdade, Ana relata que sempre se sentiu “completa” em atuar com o trabalho voluntário. “Se cada um faz um pouco, todo mundo sai ganhando. Então, nem todo mundo pode colocar a mão na massa no combate à doença, mas pode ajudar de alguma maneira, de casa. E essa rifa é uma das maneiras de ajudar”, conclui.