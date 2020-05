Média de mortes por dia em abril foi de 22,3, aponta boletim semanal da Sesa

O Ceará teve 22,3 mortes por dia relacionadas ao novo coronavírus, em média, no mês de abril. O dado é do boletim epidemiológico semanal sobre a Covid-19, lançado ontem pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) e corresponde aos números registrados até o dia 5 de maio. Os números, todavia, diferem dos divulgados diariamente na plataforma IntegraSUS.

Segundo o boletim da pasta, o dia com maior número de óbitos foi 30 de abril, quando morreram 52 pessoas em 24 horas. A maior quantidade de óbitos aconteceu em Fortaleza. As mortes são registradas, principalmente, nas faixas etárias a partir de 60 anos, sendo essas 71,8% do total. Dessas pessoas, 78,2% tinham doenças crônicas pré-existentes.

O boletim também especifica que a evolução da doença nos casos registrados, em média, leva 11,7 dias contando do início dos sintomas até o dia do óbito, com variação de 1 a 43 dias. A média de internação entre os óbitos é de 7 dias.

Letalidade

A incidência de óbitos indica maior ocorrência entre o sexo masculino. Homens de 70 anos ou mais tiveram taxa de 98,3 casos de óbito por 100 mil habitantes. Enquanto isso, o sexo feminino apresentou incidência de 67,1 por 100 mil na mesma faixa etária.

Em oito municípios do Ceará, a taxa de letalidade do coronavírus é de 100%. As cidades são: Miraíma, Ibaretama, Moraújo, Ubajara, Arerandá, Caríus, Aurora e Salitre. Todas elas apresentam somente um caso e uma morte cada. A taxa de letalidade envolve a relação entre o número de óbitos e casos confirmados de infecção.