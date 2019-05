Mecânico é condenado a 21 anos por matar a ex-mulher a facadas em 2018 no Crato

O mecânico Francisco Zilmário Figueiredo foi condenado a 21 anos, 10 meses e 15 dias de prisão por matar a facadas a ex-esposa Cidcleide Bezerra Campos, em 2018, no município de Crato. O julgamento ocorreu nesta terça-feira (30), no Fórum da cidade. Zilmário recebeu a pena máxima e foi julgado por feminicídio.

A professora Cidcleide foi assassinada pelo mecânico dentro de casa, no bairro São Miguel, após uma discussão entre eles. Vizinhos do casal perceberam a briga e acionaram a Polícia. O suspeito tentou cometer suicídio após o crime.

Durante o julgamento, um policial que atendeu a ocorrência no dia do crime e duas ex-companheiras de Zilmário testemunharam em defesa do mecânico.

Familiares da professora e membros de órgãos de defesa da mulher do Crato acompanharam a sentença. Do lado de fora do Fórum foram fixados cartazes com frases em homenagem a Cidcleide e com pedidos de Justiça.