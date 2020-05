Uma máscara de 12 metros de altura por 25 largura foi colocada na proa de uma embarcação atracada no Porto do Pecém na manhã desta terça-feira (12) para homenagear os profissionais de enfermagem que estão na linha de frente do combate ao novo coronavírus. O Dia Internacional da Enfermagem é comemorado em 12 de maio.. O Ceará tem cerca de 77 mil profissionais da enfermagem, entre enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem.

Segundo o Complexo do Pecém, após passar o dia exposta na proa do navio Log-In Jacarandá, a máscara, que levou uma semana para ficar pronta, vai ser retirada e o tecido será doado para o Conselho Comunitário do Pecém para que seja transformado em máscaras de proteção individual para os moradores das comunidades do entorno do complexo portuário.



“Além de homenagearmos esses profissionais importantíssimos no combate ao novo coronavírus estamos também sensibilizando mais uma vez os nossos trabalhadores portuários. Eles estão na nossa linha de frente e trabalham todos os dias para garantir o abastecimento de alimentos, remédios e equipamentos médico-hospitalares que chegam ao Ceará e a outros estados da região", disse Danilo Serpa, presidente do Complexo do Pecém.