Marinha do Brasil abre 900 vagas para Aprendizes-Marinheiros

A Marinha do Brasil vai ofertar 900 vagas com nível de ensino médio para o Concurso Público de Admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros (CPAEAM). Para participar, é preciso ser do sexo masculino, ser brasileiro nato ou naturalizado, ter 18 anos completos e menos de 22 até o dia 1º de janeiro de 2021, entre outros requisitos.

As inscrições serão aceitas entre os dias 20 de janeiro e 3 de fevereiro, no site da Marinha ou em uma das Organizações Militares da Marinha Responsáveis pela Execução Local (OREL), nos dias úteis, das 8h30 às 16h. A taxa é de R$ 25 e deverá ser paga até o dia 10 de fevereiro.

As 900 vagas serão divididas para estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. O curso é estruturado em duas fases: a primeira, no grau hierárquico de Aprendiz Marinheiro, destinada à formação militar-naval, e a segunda, no grau hierárquico de Grumete, destinada à especialização técnica. O Aprendiz-Marinheiro receberá bolsa-auxílio de R$ 1.108,53, sendo R$ 981,00 de soldo militar e R$ 127,53 de adicional militar e enquanto Grumete perceberá um valor total bruto de R$ 1.179,72, sendo R$ 1.044,00 de soldo e R$ 135,72 de adicional militar.

Após o curso de formação, os rendimentos chegam a R$1.950, sendo R$ 1.560 o soldo militar, R$ 202,80 de adicional militar e R$ 187,20 de adicional habilitação.

No ato da inscrição, segundo a Marinha, deverá haver a indicação da ordem de preferência da área profissional da especialização: Eletrônica, Apoio e Mecânica. O atendimento à escola do candidato será feito de acordo com o interesse da Administração Naval e critérios de classificação no concurso.

Certame

O candidato realizará uma Prova Objetiva composta por 50 questões, divididas em Português (15), Matemática (15), Ciências – Física e Química (15) e Inglês (5), prevista para ocorrer na primeira quinzena de abril.

Os aprovados até o limite de duas vezes o número de vagas, entre eles os empatados na última posição, serão convocados para realizar os Eventos Complementares, todos eliminatórios. São eles: Verificação de Dados Biográficos (VDB), Inspeção de Saúde (IS), Teste de Aptidão Física (TAF), Avaliação Psicológica (AP), Verificação de Documentos (VD) e o Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração (PH).

Caso o candidato seja aprovado em todas as etapas, ele será chamado para o Período de Adaptação em uma das Escolas de Aprendizes Marinheiros, etapa também eliminatória. Após isso, é iniciado o Curso de Formação de Marinheiros para a Ativa sob regime de internato, inteiramente gratuito e realizado durante 48 semanas, no qual serão ministradas disciplinas do Ensino Básico e do Ensino Militar-Naval.