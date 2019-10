Marinha alerta pescadores e banhistas para ventos de até 55 km/h no litoral do Ceará

O litoral do Ceará deve ser atingido com ventos de até 55 km/h entre quinta-feira (10) e sexta-feira (11), de acordo com alerta da Marinha do Brasil, divulgado nesta quarta-feira (9). O alerta vale também para a área litorânea dos estados do Rio Grande do Norte, Piauí e Maranhão.

Banhistas e pescadores devem ficar atentos para o período, segundo a Marinha. De acordo com a Capitania dos Portos do Ceará, é recomendado que as embarcações de pequeno porte evitem navegar nestas áreas e que as demais embarcações redobrem a atenção quanto ao material de segurança.

Ventos de até 57 km/h em Acaraú

Nas últimas 24 horas, segundo o sistema de monitoramento gerenciado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), Acaraú, no Litoral Norte, registrou rajada de 57,6 km/h. Em Fortaleza, a maior foi de 43,5 km/h no período citado.