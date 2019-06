Marinha alerta pescadores e banhistas para ventos de até 55 km/h no litoral do Ceará

O litoral do Ceará deve ser atingido com ventos de até 55 km/h entre quinta-feira (27) e sábado (29), de acordo com alerta da Marinha do Brasil, divulgado nesta quarta-feira (26). O alerta vale também para a área litorânea dos estados do Rio Grande do Norte, Piauí e Maranhão.

Banhistas e pescadores devem ficar atentos para o período entre as 21 horas de quinta (27) até as 21 horas do próximo sábado (29), quando os ventos devem atingir força 7, o que equivale a rajadas de até 55 km/h.

A ventania deve atingir também um raio de 278 quilômetros da costa, o que pôe em alerta principalmente os pescadores.

A Capitania dos Portos do Ceará orienta que pescadores de embarcações de pequeno porte evitem navegar nestes dias e que as demais embarcações redobrem a atenção quanto ao material de salvamento, dos equipamentos de rádio e demais itens de segurança, assim como a verificação do estado geral dos motores e casco e da bomba de esgoto do porão.