Marinha alerta para ventos fortes de até 55 km/h de Natal a São Luís

A Capitania dos Portos do Ceará lançou alerta sobre ventos fortes de Natal, no Rio Grande do Norte, a São Luís, no Maranhão, até esta terça-feira (30). As rajadas podem chegar a 55 km/h, segundo a Capitania.

A Marinha recomenda que as embarcações de pequeno porte evitem navegar nesta área, e, as demais, que redobrem a atenção.

Segundo a Capitania, as embarcações devem observar “material de salvatagem, estado geral dos motores e casco, bomba de esgoto do porão, equipamentos de rádio e demais itens de segurança”.