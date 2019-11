Marinha afirma que praias do Ceará estão limpas de manchas de óleo

As praias do Ceará estão limpas de manchas de óleo, de acordo com a Marinha do Brasil, após ações de limpeza realizadas em parceria com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). A retirada do óleo ainda está em andamento em Sergipe, Bahia, Alagoas e Rio Grande do Norte. Pernambuco e Paraíba também estão limpas. A informação foi confirmada em nota da Marinha na última quinta-feira (31).

Manchas de óleo são encontradas no litoral nordestino desde o último 2 de setembro. As manchas de óleo já atingiram pelo menos 21 praias do Ceará, entre elas, Canoa Quebrada e Jericoacara. O estado já registrou a morte de 44 tartarugas desde o aparecimento da primeira mancha. Segundo a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), quatro toneladas de óleo foram retiradas das praias cearenses até dia 26 de outubro. O Governo do Ceará realizou inspeções preventivas com mergulhadores e aeronaves.

A Polícia Federal constatou que o material é originário de campos petrolíferos da Venezuela, transportados por um navio tanque grego. De acordo com a Marinha, já foram retiradas aproximadamente 3.647 toneladas de óleo das praias nordestinas.

As operações de limpeza ainda seguem nas praias que ainda têm vestígios de óleo: Nísia Floresta e Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte; Japaratinga e Piaçabuçu, em Alagoas; Aracaju, em Sergipe; e Cairu, Ilhéus, Moreré, Camaçari e Trancoso, na Bahia. A Marinha afirmou que a situação em Alagoas é moderada e nos outros três estados, leve. Além disso, há uma ação preventiva na região baiana de Abrolhos.

De acordo com a Marinha, já participaram das operações de limpeza mais de 3 mil militares, 26 navios e seis helicópteros.

Para informar a presença manchas de óleo em praias, o número é 185.