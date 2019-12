Marceneiro com sinais de embriaguez colide frontalmente com carro de aplicativo

Um carro de aplicativo colidiu frontalmente com outro veículo,após um marceneiro com sinais de embriaguez invadir a contramão na Avenida Augusto dos Anjos, no Bairro Parangaba, na noite desta sexta-feira (6).

Conforme o motorista de aplicativo, que não quis se identificar, ele estava trafegando na via depois pegar a esposa na casa da sogra quando o veículo do marceneiro invadiu a via e bateu de frente com o carro.

O casal não ficou ferido e o marceneiro teve apenas ferimentos leves.

Segundo testemunha, após o acidente houve um tumulto no local. O marceneiro foi conduzido pela polícia para o 11º Distrito Policial, no Panamericano.

Na unidade policial o marceneiro confessou que havia consumido bebida alcoólica em uma confraternização. O homem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde irá passar por exames. O condutor será autuado caso seja comprovada a embriaguez.