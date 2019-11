Manifestantes se reúnem em protesto contra descriminalização das drogas no bairro Dionísio Torres

A Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz foi palco de uma manifestação contra a descriminalização das drogas neste domingo (3). Às 15h30, cartazes e faixas de protesto foram erguidos por integrantes do Movimento Brasil Sem Drogas (MBD).

Este foi a segunda mobilização do Movimento, após um ato em 2017 sobre o mesmo tema. "A qualquer momento, o Supremo Tribunal Federal (STF) pode colocar de novo em pauta a votação da legalização de todas as drogas no Brasil. Queremos que o STF ouça a voz da sociedade. Como uma instituição que deveria prezar pela saúde da sociedade quer liberar todas as drogas?", diz Roberto Lasserre, coordenador do MBD, que chegou à praça uma hora antes do início do evento.

Pequenos cadernos informativos foram distribuídos pela organização do protesto, expondo as propostas do Movimento com infográficos e imagens.

Segundo ele, a estimativa é de que aproximadamente mil pessoas compareçam à manifestação em Fortaleza, que vai até às 18h. "A nossa expectativa é de que o bom senso prevaleça no STF. Apesar de já estar três a zero a favor da descriminalização, a gente espera que os outros oito ouçam a voz da sociedade e votem contra", afirma o coordenador.