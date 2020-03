Manifestação de moradores pede melhoria na conservação das ruas do bairro Ancuri, em Fortaleza

Moradores do bairro Ancuri, em Fortaleza, realizaram protesto na noite desta sexta-feira (6), fechando a Avenida Dionísio Leonel Alencar, via de entrada para o bairro. O reivindicação era contra a falta de conservação e má iluminação das ruas da localização.

Portando faixas em protesto, os manifestantes pediam melhorias para o bairro, como o saneamento básico das ruas. Segundo eles, o problema já existe há, pelo menos, três anos.

"Estamos reivindicando a obra na via principal do Ancuri, pois está entupida de buracos, intransitável. Já tentamos falar com a prefeitura, porém não obtivemos sucesso", conta Eduarda Castro, moradora do bairro.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local durante a manifestação.

Anúncio de obras

A Prefeitura de Fortaleza chegou a anunciar, no último mês de janeiro, uma série de intervenções em 78 ruas do Ancuri, com obras de urbanização, drenagem e saneamento. Um total de R$ 14,2 milhões seria utilizado para os trabalhos.

O Sistema Verdes Mares entrou em contato com a Secretaria de Infraestrutura (Seinf) e aguarda resposta a respeito do início das obras e se contemplam às áreas reivindicadas pelos moradores.