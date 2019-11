Manchas de óleo na Praia de Cumbuco levam Prefeitura de Caucaia a decretar situação de emergência

As manchas de óleo na extensão do litoral de Caucaia, mais especificamente na Praia de Cumbuco, levaram a prefeitura do município a decretar situação de emergência. A gestão municipal estima que a substância tóxica tenha se espalhado por uma extensão de dez a 15 quilômetros da faixa de areia de Caucaia.

Em um único dia, a prefeitura afirma que cerca de cinco toneladas de resíduos foram recolhidas, em ação conjunta com a Capitania dos Portos, Corpo de Bombeiros, Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema) e voluntários.

Monitoramento da Marinha indicou que, até o momento, apenas 30% do óleo foi retirado no Cumbuco, enquanto 20% foi recolhido da Praia da Barra do Cauípe.

Praias com resquícios

A Marinha do Brasil divulgou, nesta quarta-feira (6), que três praias do Ceará ainda permanecem com vestígios de óleo. São elas Cumbuco, Barra do Cauipe e Canoa Quebrada. No Nordeste, somente os estados de Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco estão com as praias completamente limpas.

Levantamento feito pelo Ibama contabilizou cerca de 4.300 toneladas de resíduos retirados das praias até esta quarta. O material não inclui somente óleo, mas também areia, lonas e outros materiais utilizados durante a coleta.

A presença de óleo no litoral já foi percebida em, pelo menos, 31 praias do Ceará, em 15 municípios, sendo elas: