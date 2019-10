Mais Médicos convoca profissionais brasileiros formados no exterior

O governo federal convocou sete médicos intercambistas selecionados pelo Programa Mais Médicos para o Brasil - para atuarem em municípios do Interior do Estado. A nomeação está publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (30) e contempla um grupo de profissionais brasileiros formados em instituições do exterior.

A convocação faz parte do 18º ciclo do programa federal, que está em sua 2º fase. Os médicos irão preencher vagas remanescentes, destinada aos médicos brasileiros formados em instituições estrangeiras com habilitação para exercício da medicina no exterior.

Irão receber os profissionais, conforme o edital aberto em maio deste ano, áreas com maiores dificuldades de acesso, segundo o Ministério da Saúde. No Ceará, serão contenpladas as cidades: Acopiara, Brejo Santo, Caucaia, Forquilha, Monsenhor Tabosa, Parambu e Santa Quiteria. De acordo com o Diário Oficial da União desta quarta-feira (30), 94 médicos intercambistas foram momeados em todo Brasil (destinados a 22 estados).

Em junho, 289 novos profissionais começaram a atuar em 105 municípios. Caucaia recebeu a maior quantidade, 21 no total. A capital do Estado não foi contemplada. Esta foi a primeira fase do 18º ciclo do programa, que priorizou a participação de profissionais formados e habilitados com registro do Conselho Regional de Medicina (CRM) do Brasil.