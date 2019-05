Mais Médicos: começam inscrições para nova etapa; Ceará tem 245 vagas preliminares

As inscrições para a nova etapa do Programa Mais Médicos foram abertas pelo Ministério da Saúde, na manhã desta segunda-feira (27), e seguem até próxima quarta (29), às 18h (horário de Brasília), pela internet. Para o Ceará, foram disponibilizadas, preliminarmente, 245 vagas em 105 municípios. Os médicos participantes recebem bolsa-formação mensal de R$ 11.865,60.

Um dos requisitos necessários para inscrição é estar formado e ter habilitação em qualquer Conselho Regional de Medicina (CRM) do país. A previsão para que os médicos já comecem a atuar nas unidades de saúde é junho deste ano. O Programa reforçará o atendimento na atenção primária à saúde em cidades com altos índices de vulnerabilidade social.

Entre os dias 6 e 7 de junho, os candidatos deverão acessar o Sistema de Gerenciamento de Programas (SGP) para informar em qual localidade têm interesse em trabalhar. Eles podem optar entre cerca de 1.185 municípios brasileiros e 13 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs). A publicação do resultado com o número final de vagas destinadas aos municípios que receberão os profissionais será publicada no dia 4 de junho.

Cronograma

27 a 29 de maio: inscrição dos profissionais com CRM Brasil

6 e 7 de junho: escolha das vagas disponibilizadas

11 de junho: publicação preliminar da alocação de médicos

18 de junho: publicação final

24 a 28 de junho: início das atividades

Confira os municípios cearenses e a quantidade de vagas:

Ipu 1

Dsei Ceará 1

Acaraú 4

Acopiara 2

Alcântaras 2

Amontada 2

Apuiarés 1

Aracati 4

Ararenda 1

Aratuba 1

Assaré 1

Aurora 1

Barreira 2

Beberibe 3

Boa Viagem 1

Brejo Santo 1

Camocim 1

Campos Sales 3

Capistrano 3

Cariré 1

Cariús 1

Catarina 1

Catunda 1

Chaval 1

Choró 3

Chorozinho 1

Coreaú 2

Crato 3

Cruz 2

Forquilha 4

Fortim 1

General Sampaio 2

Graça 1

Granja 1

Groaíras 2

Guaiúba 1

Ibiapina 1

Icapuí 2

Icó 1

Independência 2

Ipaporanga 2

Ipueiras 1

Irauçuba 4

Itaiçaba 3

Itapajé 2

Itapipoca 8

Itapiúna 3

Itarema 1

Itatira 3

Jaguaribe 2

Jaguaruana 4

Jijoca de Jericoacoara 3

Jucás 1

Lavras da Mangabeira 4

Limoeiro do Norte 1

Maranguape 5

Marco 2

Massapê 2

Milagres 2

Miraíma 1

Missão Velha 3

Mombaça 4

Monsenhor Tabosa 1

Morada Nova 2

Morrinhos 2

Mucambo 1

Mulungu 1

Nova Russas 1

Novo Oriente 5

Ocara 1

Palhano 2

Paracuru 1

Parambu 4

Pedra Branca 3

Penaforte 1

Pentecoste 11

Piquet Carneiro 1

Pires Ferreira 1

Quiterianópolis 3

Quixadá 3

Quixelô 1

Quixeramobim 4

Quixeré 3

Redenção 2

Reriutaba 2

Saboeiro 1

Santana do Acaraú 5

Santana do Cariri 3

Santa Quitéria 2

São Benedito 3

São Luís do Curu 3

Sobral 12

Tabuleiro do Norte 1

Tamboril 3

Tarrafas 1

Tauá 2

Tejuçuoca 3

Tianguá 1

Trairi 4

Tururu 4

Ubajara 3

Umirim 2

Uruoca 2

Várzea Alegre 1

Viçosa do Ceará 3