Mais de 600 mil cearenses ainda não se vacinaram contra a gripe, diz Ministério da Saúde

A três dias do fim da campanha de vacinação contra a gripe no Brasil, 673.245 cearenses, o que representa 26,26% do público alvo, ainda não se vacinaram, segundo informação do Minitério da Saúde, divulgada nesta terça-feira (28).

No Estado, das 2.563.445 pessoas a quem a imunização é direcionada, cerca de 73,74%, ou seja, 1.890.200 já receberam a dose. A meta do Ministério da Saúde é vacinar pelo menos 90% do público-alvo, composto por 59,4 milhões de pessoas, em todo o país.

A Campanha Nacional de Vacinação contra a influenza, que teve início no dia 10 de abril, continua somente nesta semana, sendo finalizada na próxima sexta-feira, dia 31 de maio.

Os estados com maior cobertura até o momento são Amazonas (93,6%), Amapá (85,5%), Espírito Santo (75,3%), Alagoas (73,4%), Ceará (73,74)%, Rondônia (72,6%) e Pernambuco (72,2%).

Já os estados com menor cobertura são Rio de Janeiro (45,8%), Acre (49,7%), São Paulo (57,0%), Roraima (57,4%) e Pará (59,2%).

“A vacina está disponível de graça nas unidades de saúde de todo o país. Para diminuir a circulação do vírus no país é preciso que todas as pessoas que fazem parte do público prioritário da campanha se vacinem. A vacina é a forma mais eficaz de evitar a doença”, afirmou o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.