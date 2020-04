Mais de 60 estudantes que viviam na Bolívia chegam ao Ceará após serem repatriados

Após enfrentar dificuldades para retornar ao Brasil, uma caravana formada por 65 estudantes cearenses, sendo a maioria alunos do curso de medicina da cidade de Cochabamba, na Bolívia, chegaram a Fortaleza por volta do meio-dia deste domingo (19).

Ao todo, foram quase quatro dias de viagem de ônibus até o desembarque no Estado, que aconteceu em um ponto próximo à sede da Ordem dos Advogados do Brasil - Secção Ceará (OAB-CE), no Bairro Edson Queiroz.

Devido à pandemia do novo coronavírus, as autoridades bolivianas adotaram medidas rigorosas na implementação de uma quarentena - iniciada em 10de abril - no país, dificultando o dia a dia dos estudantes, inclusive o retorno deles ao Brasil. Eles, por exemplo, só podiam sair de casa uma vez por semana para comprar comida e durante um período máximo de quatro horas.

Sem ter como se manter trabalhando, os estudantes dependiam de uma ajuda financeira maior por parte dos familiares. Porém, até os bancos funcionavam em horários restritos e estavam sempre cheios. As casas de câmbio também se mantêm fechadas no país, restando recorrer a cambistas que praticam preços acima do aceitável.

"Na Bolívia, estavam bem rigorosos com a quarentena, nós não estávamos podendo sair, fazer compras, com tempo limitado, a polícia estava fechando o cerco. Viemos com muita luta, mas Deus nos deu essa vitória de chegar aqui em paz e com saúde. Todos estamos bem, mas foi uma viagem dura, árdua", afirma o estudante de medicina Antônio Vitor Portela. Ele estava matriculado em uma universidade em Santa Cruz de La Sierra.

Os estudantes saíram da Bolívia - Santa Cruz de La Sierra - em um ônibus ainda na quarta-feira (15), por volta das 23h, e atravessaram a fronteira de Puerto Quijarro com Corumbá, no Mato Grosso do Sul, até seguirem em direção ao Ceará, onde chegaram cerca de três dias e meio depois.

Operação sob tensão

Em entrevista ao Diário do Nordeste, no dia 5 de abril, os estudantes reclamavam de omissão das autoridades brasileiras. Em grupos de WhatsApp, eles chegaram a apelar a políticos que intermediassem o retorno para casa.

De acordo com Portela, todo o grupo estava apreensivo quanto à operação de repatriação. "Todos estavam sem saber o que fazer quanto a sair da Bolívia. Não podia sair de carro próprio, com amigos, nada. Estávamos apreensivos se o consulado ia nos ajudar a sair", relembra Portela.

"A viagem foi muito tranquila. Tivemos paradas para alimentação, para tomar banho e quando chegamos na fronteira todo o Exército brasileiro estava nos esperando. Mas estávamos muito apreensivos porque estávamos longe de casa, da família", endossa a também estudante de medicina, Eva Mariana.

Para ela, o sentimento constante era de medo, pois "todas as fronteiras foram fechadas e só podia sair com repatriação. E era muito difícil conseguir autorização para ser repatriado. Esse sentimento não mensura o tamanho da gratidão que a gente sente hoje".

Dados da Covid-19 no Ceará

O número de pacientes infectados pelo novo coronavírus no Ceará subiu para 3.252 e o de óbitos para 186, apontam os dados mais recentes da plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde (Sesa), atualizados às 14h20 deste domingo (19).

No último boletim deste sábado (18), dia em que o Ceará ultrapassou o patamar de 3 mil pacientes infectados pelo novo coronavírus, havia o registro de 180 óbitos, sendo 141 em Fortaleza, e 3.062 pessoas com testagem positiva para o novo coronavírus.

Fortaleza continua sendo a cidade cearense a concentrar o maior número de pessoas infectadas e também de óbitos em decorrência da Covid-19.

Hospital de campanha

Durante visita de inspeção ao hospital emergencial construído no estádio Presidente Vargas (PV), neste sábado (18), o prefeito Roberto Cláudio informou que a unidade de saúde também vai contar com 132 novos leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), a partir da primeira quinzena de maio. O hospital de campanha, cuja entrega está prevista para esta segunda-feira (20), já está apto a realizar os primeiros acolhimentos desde ontem.

Na madrugada deste domingo (19), pelo menos três ambulâncias chegaram ao local levando novos pacientes, mas as internações de pessoas vindas das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) foram iniciadas ainda na noite de ontem. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (192) são responsáveis pela transferência à unidade, que começou a ser construída no dia 23 de março.