Mais de 20 mil alunos de escolas públicas ingressam no Ensino Superior no Ceará em 2018

Mais de 20 mil alunos de escolas públicas do Ceará foram aprovados em cursos de universidades públicas e particulares no ano de 2018, segundo anúncio realizado pelo governador Camilo Santana, na manhã desta quinta-feira (28), em solenidade realizada no Palácio da Abolição.

De acordo com o governador, o número de 20.207 alunos aprovados ano passado representou um crescimento de 19,6% em relação ao ano de 2017, quando 16.897 jovens conseguiram o acesso ao Ensino Superior.

“Foi um aumento de quase 20% comparado ao ano anterior. Eu estava conversando com o reitor da UFC (Universidade Federal do Ceará) e quase 60% dos alunos que ingressam na Universidade são oriundos de escola pública do Ceará. Isso é algo que nos anima, nos estimula, nos dá orgulho saber o avanço que a educação cearense tem obtido nos últimos anos. Acreditamos que é através da educação que vamos construir um estado justo, de oportunidades, mais igualitário. Esse é um trabalho que não para”, ressaltou Camilo, estipulando ainda uma meta de ter 50% das escolas públicas de Ensino Médio em tempo integral até o final de 2022. Hoje, cerca de 35% já funcionam nesse modelo no Estado.