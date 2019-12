Cursos preparatórios para a edição de 2020 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) na Universidade Federal do Ceará (UFC) e na Universidade Estadual do Ceará (Uece) somam, pelo menos, 2.500 vagas destinadas aos estudantes que desejam ingressar no ensino superior. Saiba como se inscrever, custos com matricula, mensalidades e os horários das aulas ministradas nos projetos universitários.

UeceVest

Na Universidade Estadual do Ceará (Uece), o curso preparatório UeceVest disponibiliza 1.500 vagas para estudantes de escolas públicas e privadas, a partir do dia 7 de janeiro de 2020, por formulário online. Para a confirmação da matrícula é cobrada uma taxa de R$ 170, mesmo valor das mensalidades, e entrega de documentação como as cópias de RG, CPF, documento estudantil, comprovante de residência e fotos.

Na modalidade intensiva, com duração de cinco meses de preparação para o Enem e para o Vestibular da Uece, as aulas acontecem nos turnos da manhã, tarde ou noite, com início no dia 3 de fevereiro de 2020.

Já na modalidade extensiva, no turno da tarde, as aulas são de preparação para o Enem, com duração de oito meses, e deve dar início no dia 2 de março de 2020. Os estudantes têm direito ao material didático e carteira de estudante.

Curso pré-vestibular Paulo Freire

Estão disponíveis 120 vagas para estudantes de baixa renda no curso pré-vestibular Paulo Freire, da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará (UFC), com inscrições abertas até o dia 10 de janeiro de 2020.

Os interessados devem preencher um formulário online, confirmar a matrícula presencialmente entre os dias 18 e 20 de janeiro e pagar um taxa R$ 5. Após a inscrição, será realizada uma prova de seleção com questões de matemática, português e interpretação de texto.

As aulas do curso são aos sábados e aos domingos, de 7h30 até às 17h45, na Faculdade de Direito, no Centro, de disciplinas como matemática, física, biologia e redação. Alunos e ex-alunos da UFC ministram as aulas e fazem acompanhamento estudantil em um sistema de apadrinhamento. Os participantes do curso podem emitir carteira de estudante e participar de simulados durante o ano.

Curso pré-vestibular XII de Maio



Na Faculdade de Medicina da UFC é oferecido o curso pré-vestibular XII de Maio em que as inscrições podem ser feitas até o dia 14 de fevereiro de 2020, com 330 vagas disponíveis para estudantes de escolas públicas. Deve ser entregue o histórico escolar, ou declaração de ensino, RG, CPF (originais e cópias) e pagar uma taxa de R$ 38 e um quilo de alimento não perecível. Os participantes recebem aulas dos alunos de medicina e têm direito à carteira de estudante.

No dia 16 de fevereiro será feita uma prova de seleção com questões de matemática, linguagens, ciências humanas e da natureza e os aprovados têm de entregar os documentos e os materiais na Biblioteca XII de Maio da Faculdade de Medicina, no Rodolfo Teófilo.

O curso tem mensalidade de R$ 100 e os estudantes recebem aulas das disciplinas avaliadas no Enem e preparo para a redação dissertativa-argumentativa, além de simulados. As aulas acontecem de segunda-feira à sexta-feira, entre 18h30 e 22h, e aos sábados de 12h45 até às 16h30.

Curso pré-vestibular do Centro de Ciências da UFC

Ao todo são oferecidas 700 vagas para estudantes de escolas públicas e privadas no curso pré-vestibular do Centro de Ciências da UFC, com matrículas abertas a partir de 2 de janeiro até o fechamento das turmas. Os interessados devem levar cópia de documento estudantil, cópia do RG, uma resma de papel A5 com 500 folhas e pagar uma taxa de R$ 70.

As aulas são ministradas por professores profissionais e abrangem todos as disciplinas avaliadas no Enem, com laboratório de redação e simulados ao longo do ano. As aulas, que devem começar no dia 3 de fevereiro, acontecem de segunda-feira à sexta-feira, de 18h30 às 21h45, e aos sábados de 8h às 11h30, no Bloco 902 do Campus do Pici da Universidade. Os participantes do curso do Centro de Ciências da UFC dá direito à carteira de estudante e é exigida uma mensalidade de R$ 100.