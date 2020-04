Mais de 162 mil raios atingiram o Ceará até este mês; Santa Quitéria é cidade de maior incidência

Mais de 162 mil raios atingiram o Ceará até esta quinta-feira (23). O número é quase o dobro do registrado em todo o ano passado, quando houve 74.304 descargas atmosféricas no Estado, segundo dados da Enel Distribuição Ceará, por meio do Sistema de Monitoramento e Alerta.

A cidade com maior incidência de raios foi Santa Quitéria, assim como ocorreu em 2019. Até este mês, o município foi atingido por 8.034 raios, contra 3.735 descargas contabilizadas em todo o ano passado na região. A cidade é seguida por Granja (6.204), Sobral (4.849), Crateús (3.598) e Tauá (3.223), de acordo com a Enel.

Maior número de raios por dia

Em 13 de fevereiro, o Ceará registrou o maior número de descargas atmosféricas de 2020. Ao todo, 8.158 raios caíram sobre o Estado somente neste dia. A data é seguida por 8 de janeiro, com 6.713 raios, e, em terceiro lugar, 9 de janeiro, com 6.108.

Apesar disso, foi o mês de março o período com a maior incidência de raios desse ano, registrando 53.009 descargas amosféricas. Logo em seguida vem fevereiro, com 47.088, e janeiro, com 42.812.

Parte do telhado da residência cedeu. Foto: VC Repórter

Morador ferido

Na madrugada desta quinta, um raio atingiu uma residência na localidade de Guanacés, em Cascavel, na Grande Fortaleza, e um morador ficou ferido. Segundo a Defesa Civil do município, todos os eletrodomésticos foram atingidos e parte da estrutura da casa ficou danificada.

Cuidados durante tempestades em casa:

Evitar o uso do celular, secador de cabelo e ferro elétrico conectados à tomada;

Evitar uso de chuveiro ou torneira elétrica;

Evitar consertos de instalações elétricas;

Se possível, permanecer dentro de casa enquanto a tempestade durar.

Cuidados fora de casa durante tempestade: