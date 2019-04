Mais de 160 tartarugas nascem na Praia do Futuro; veja em vídeo a 1ª caminhada para o mar

Ameaçadas de extinção, 162 tartarugas-de-pente nascem e caminharam até o mar da Praia do Futuro, em Fortaleza. Voluntários do projeto GTAR-Verdeluz e uma equipe do Corpo de Bombeiros auxiliaram no processo na noite desta quarta-feira (24).

Outros 18 filhotes do ninho morreram, dois ovos não eclodiram e foram enterrados novamente.

De acordo com Beatriz Azevedo, do Instituto Verdeluz, a ajuda humana é importante porque a luz artificial dos postes presentes nos arredores da praia desorientam as tartarugas, que, especialmente à noite, podem andar na direção contrária ao mar e acabam chegando à avenida.

A equipe do GTAR-Verdeluz seguia acompanhando o ninho há uma semana. Em média, os ovos eclodem de 45 a 60 dias após a desova.