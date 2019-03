Mais de 1.200 famílias são beneficiadas com a entrega de casas no bairro José Walter

Cerca de 1.200 famílias foram beneficiadas com a entrega de 1.248 unidades habitacionais do Residencial Cidade Jardim II, no bairro José Walter, em Fortaleza. O conjunto faz parte do Programa Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal.

Em cerimônia realizada na manhã desta quarta-feira (20), o governador Camilo Santana lembrou às familias que juntamente com as casas, elas serão beneficiadas com uma rede de serviços.

"Vamos construir creche, colégio, ampliar o transporte urbano e dar segurança. Estou muito feliz, pois não há nada mais digno para uma família do que ter um teto apropriado para morar”, destacou, enfatizando que ainda restam 700 unidades para que seja alcançada a marca de quase 6 mil unidades entregues aos moradores do bairro.

A costureira Fabiana de Oliveira foi uma das moradoras a receber uma unidade habitacional no residencial. Ela vai morar no apartamento com o esposo e os dois filhos e não escondia a felicidade com a conquista. “A gente sempre busca melhoria para nossa família. Estou ansiosa com a mudança e com essa experiência nova. Só tenho a agradecer”, comentou.

Já a empregada doméstica Marcleide Medeiros respirou aliviada pelo fato de não ter mais que usar um terço do seu salário para pagar aluguel. “É uma alegria grande não precisar pagar mais aluguel. Recebo um salário mínimo e um terço dele era só para o aluguel. Agora vou conseguir ajudar mais minha família e guardar um pouco de dinheiro, caso precise para uma urgência”, comemorou.

Os apartamentos possuem área de 44 m² dividida em dois quartos, circulação, banheiro, sala de estar e jantar conjugadas, cozinha e área de serviço. Os equipamentos comuns do residencial são centros comunitários, praças, playgrounds, academias, quadras de vôlei, quadras de futsal, campos, parques e depósitos de lixo.